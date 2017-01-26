Ситуация с занятостью населения за год в стране не изменилась и остается непростой - опрос Фото: Олег Яровиков Ситуация с занятостью населения за год в стране не изменилась и остается непростой - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ситуация с занятостью населения в 2016 году не претерпела значимых изменений по сравнению с 2015 годом, состояние рынка труда в стране остается стабильно непростым. Таковы выводы исследования рынка труда, проведенного компанией «Ромир». В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах и всех типах городов. Об этом сообщают «Известия».

В 2016 году почти четверть трудоспособного населения поменяла работу. Причем половина из них сделала это добровольно, а остальные были уволены. Более двух третей из менявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев. Ситуация с работой по итогам минувшего года во многом осталась схожа с 2015 годом. Тогда она резко ухудшилась на фоне кризиса. Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, об отсутствии таковых заявили более половины опрошенных. То есть 59 процентов респондентов как работали, так и продолжают работать на прежнем месте. Это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений. Доля поменявших работу также остается на высоком уровне, она идентична показателям 2015 и 2013 годов.

«О смене работы в прошлом году заявили 23 процента респондентов. Причем 12 процентов сказали, что сделали это добровольно, 7 процентов респондентов ответили, что их вынужденный уход с работы был оформлен как «увольнение», а еще 4 процента участников опроса попали под официальное сокращение. Неработающими в течение последнего полугодия назвали себя 16 процентов участников опроса», — отмечают эксперты.

По данным опроса, среди почти четверти населения, то есть тех, кто в последние полгода занимался поиском работы, в течение недели смогли найти новое место 27 процентов опрошенных. От двух недель до полутора месяцев поисками занимались 35 процентов респондентов. Всё еще находятся в поиске 29 процентов россиян из числа потерявших работу. И не ищут новую работу 10 процентов респондентов.

В 2016 году смогли трудоустроиться почти две трети респондентов. Немного выросла только доля тех, кто работу не ищет вовсе.

«Этот показатель был выше только в 2014 году, когда россияне, потерявшие работу в самом начале кризиса, решили отдохнуть, осмотреться и выждать», — сообщили в «Ромире».