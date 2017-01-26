Ввод «Ледовой арены» в Кумертау намечен на лето текущего года Фото: администрация Кумертау Ввод «Ледовой арены» в Кумертау намечен на лето текущего года Фото: администрация Кумертау

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ввод «Ледовой арены» в Кумертау намечен на лето текущего года. Об этом было заявлено в ходе рабочего визита в Кумертау руководителя Администрации Главы Башкортостана Владимира Нагорного. Вместе с ним город посетил министр ЖКХ Сергей Афонин. Как сообщили в мэрии Кумертау, посещен ряд предприятий и социальных объектов: ТЭЦ, собственником которой недавно стала «Свердловская энергогазовая компания» (СЭГК); завод «КумАПП»; новый микрорайон, построенный для переселенцев из аварийного жилья; ремонтирующийся Дворец культуры.

Еще один важный строящийся объект — дворец «Ледовая арена». Ввод намечен на лето текущего года. Было отмечено, что вопрос финансирования находится на контроле Главы республики и в ближайшее время будет решен.

Находясь на ТЭЦ, Владимир Нагорный затронул тему повышения тарифов. Гендиректор СЭГК Алексей Ласковый ответил, что в стоимость электроэнергии в Кумертау была одной из самых низких в республике, и повышение тарифов экономически обосновано. Он сообщил, что СЭГК планирует стать резидентом территории опережающего развития и открыть в городе новое производство, для которого потребуется около 600 рабочих мест.

Руководитель Администрации Главы РБ побывал также на градообразующем Кумертауском авиационном предприятии и провел прием граждан.