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26 января Четверг

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Парламентарии Башкирии открыли заседание весенней сессии

ПОЛИТИКА

Парламентарии Башкирии открыли заседание весенней сессии Фото: ИА "Башинформ"

Парламентарии Башкирии открыли заседание весенней сессии Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Доме Государственного Собрания РБ проходит первое в весенней сессии пленарное заседание республиканского парламента. В повестку дня включено 30 вопросов. Большинство из них связано с проектами республиканских законов. Семь вопросов предусматривают рассмотрение проектов федеральных законов, уже поддержанных в первом чтении Госдумой.

В окончательном чтении предложено семь проектов, среди которых «Об организации нотариальной деятельности в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

Депутаты продолжают работу над законопроектами «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об участии Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства», «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан».

11 проектов республиканских законов будут рассмотрены впервые.

После пленарного заседания парламента состоится первое заседание Молодежной общественной палаты пятого созыва при Государственном Собрании — Курултае республики. На нем будут утверждены руководящие органы МОП, а также состав комиссий. В ходе заседания будут внесены изменения в регламент Палаты.

Теги: Госсобрание РБ
 
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