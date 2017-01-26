В Башкирии статистики зафиксировали повышение цен на бензин в Уфе Фото: Олег Яровиков В Башкирии статистики зафиксировали повышение цен на бензин в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат зафиксировал очередное повышение цен на бензин в Уфе. По данным выборочного еженедельного мониторинга на 23 января, средняя цена дизельного топлива достигла 38,28 рубля за литр (рост по сравнению с 16 января составил 100,4 процента).

Бензин марки АИ-92 стоит сейчас в среднем 35,09 рубля за литр (рост к уровню цен на 16 января составил 100,8 процента).

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Уфе — 38,53 рубля (100,2 процента).

Неизменной, по сравнению с прошлой неделей, осталась цена на бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,60 рубля.

Как сообщало агентство «Башинформ», на АЗС «Башнефти» в Уфе на днях подорожал бензин. Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum: 34,90 рубля и 35,50 рубля за литр, соответственно.