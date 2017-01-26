В Челябинске состоится фестиваль башкирского кино «Осҡон»

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Челябинске пройдет фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» («Искра»). 4 и 5 февраля запланированы подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей. Первый день будет образовательным: эксперты проведут мастер-классы по сценарному, актерскому, операторскому, режиссерскому искусству.

Второй день фестиваля посвятят подведению итогов конкурса. 5 февраля пройдут питчинг сценариев на башкирском языке и премьерные показы, а также состоится церемония награждения победителей.

Конкурс башкирского видео и сценариев «Осҡон» проводится во второй раз. В прошлом году на кинофестивале было рассмотрено 60 работ из Башкортостана, Челябинской области и соседних регионов. В этом году принимаются работы по номинациям: «Короткометражный игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный видеоролик», «Социальный видеоролик» и «Микрокино». Призовой фонд в 200 тысяч рублей распределит жюри, состоящее из авторитетных представителей кинематографа и культурной сферы.

Цель конкурса: развитие и популяризация башкирского кинематографа, раскрытие творческого потенциала соотечественников и поддержка молодежных инициатив, сохранение ценностей башкирской культуры и привлечение внимания общественности к важным социальным проблемам.

Организаторы конкурса — Союз башкирской молодежи Челябинской области и Ассоциация студентов и аспирантов Республики Башкортостан в Москве и Санкт-Петербурге. Подробное описание и обновления программы мероприятия на официальном сайте конкурса и в группе «ВКонтакте».