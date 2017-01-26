В Башкирии сведения о недвижимости доступны онлайн-режиме

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) стали доступны два новых сервиса — по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости — кадастровой стоимости, размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме этого интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам — «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи), — сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Башкортостану.