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26 января Четверг

Уфа   °

Застрявшие в десятибалльных заторах уфимцы дают друг другу советы

ОБЩЕСТВО

Застрявшие в десятибалльных заторах уфимцы дают друг другу советы

Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

Застрявшие в десятибалльных заторах уфимцы дают друг другу советы

Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Застрявшие в десятибалльных заторах уфимцы дают друг другу советы, как выбраться из заполонивших город с самого утра 26 января пробок. Среди причин заторов традиционно можно смело назвать «неожиданно» выпавший снег, неочищенные дороги, колейность, «машины-подснежники» на обочинах, большое количество транспорта на магистралях. Горожанам, добирающимся до работы, учебы и просто едущим по своим делам, ничего не остается, как терпеть, шутить, нервничать и раздавать друг другу советы.

Сервис «Яндекс. Пробки» с утра пестрит комментариями, оставленными жителями столицы республики. Вот некоторые из них: «Левее держитесь, справа все плохо» (ул. Сипайловская), «Привет! Вы мне тут все уже как родные стали» (ул. Юрия Гагарина), «Чай, кофе, горячий шоколад, горячие пирожки. Недорого!» (ул. Менделеева), «Разбудите меня, как пробка закончится» (ул. Сельская Богородская).

Как сообщалось ранее, уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы и многокилометровые пробки.

Теги: пробки
 
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