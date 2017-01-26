В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 27 января Фото: Администрация г.Уфы В Уфе опубликован график уборки снега во дворах на 27 января Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице опубликован график уборки снега во дворах на 27 января.

В Кировском районе комплексная уборка снега во дворах с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:

ул. Менделеева 140/3; ул. Батырская,18; ул. Свердлова, 53; ул. Салавата,19/1; ул. Коммунистическая, 82, 84; ул. Ст. Кувыкина, 4; ул. С.Перовской, 11, 23.

В Калининском районе аналогичные работы пройдут на ул. Первомайская, 96, 98; ул. А.Невского, 4, 6, 8; ул. Интернациональная, 179/1, 181/1; ул. Черниковская, 56, 54; ул. Сельская, 9; ул. Ферина, 3, 5, 5/1, 24/2 ,24/3; ул. 40 лет Октября, 6, 8.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись на ул. М.Гафури, 70; ул. Ленина, 31/33; ул. Ахметова, 302; ул. Чернышевского, 14/1.

В Октябрьском районе 27 января уборка снега с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:

ул. Б.Бикбая, 24/3, 24/4; ул. М.Рыльского, 20/1; ул. Ю.Гагарина, 33, 43, 43/1, 43/2, 45; ул. Н.Ковшовой, 9, 11; ул. М.Жукова, 18; ул. Р.Зорге, 31, 37/1, 37/2, 43/1, 73, 73А, 74; проспект Октября, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90; ул. Российская, 169, 171, 171а, 171б, 171в; Уфимское шоссе, 18/4, 18/5, 22/1; ул. Менделеева, 203, 203/1, 203/2.

В Орджоникидзевском районе работы по уборке снега с применением спецтехники будут вестись во дворах на ул. Конституции, 2; Блюхера, 18/1, 21/2, 38/1; ул. Коммунаров, 58; ул. Борисоглебского, 30/2; ул. Ульяновых, 15; ул. Калинина, 27; ул. А. Невского, 28; ул. Пионерская, 15, 16, 16/1, 16/2.

В Советском районе будут очищаться дворы на проспекте Октября, 7/1, 46/1; ул. Айская, 56; ул. Ленина, 162; ул. Революционная, 52; ул. 50 лет Октября, 30/1; ул. Бессонова, 29; ул. Акназарова, 22/1, 24, 24/1; ул. Р.Зорге, 38/3.