Он посвятил свою жизнь служению башкирскому театру (К 85-летию со дня рождения Ильшата Юмагулова)

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет Ильшату Юмагулову — известному актеру, драматургу и педагогу, заслуженному артисту Башкирской АССР и РСФСР.

Ильшат Халилович Юмагулов родился 26 января 1932 года в деревне Тимербаево Мелеузовского района Башкирской АССР, ныне Куюргазинского района республики.

Окончив в 1952 году театральный факультет Уфимского театрально-художественного училища, он начал трудовую деятельность в качестве актера Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, где проработал до 1989 года. Творческую деятельность в этом коллективе он прерывал в 1954-1959 годах на период обучения в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского в Москве и в 1971-1975 годах, когда работал в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала.

Ильшат Юмагулов стоял у истоков создания и формирования творческого коллектива Башкирского драматического театра театрального объединения города Стерлитамака, ныне Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра. Будучи педагогом театрального факультета Уфимского училища искусств, Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова, Башкирского техникума культуры Стерлитамака, он внес значительный вклад в подготовку молодых кадров.

Большой мастер сцены, глубоко одаренная личность, Ильшат Юмагулов всю свою жизнь посвятил служению башкирскому театральному искусству. Обладая огромной творческой энергией, яркой индивидуальностью и природным актерским талантом, он создал более 50 незабываемых ролей, среди которых — Макбет в одноименной трагедии Уильяма Шекспира, Прометей в драме Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!», Треплев в драме Антона Чехова «Чайка», Закир в спектакле Мажита Гафури «Черноликие», Баимов в драме Азата Абдуллина «Тринадцатый председатель», Доктор и Ахмед Риза-бей в пьесах Назыма Хикмета «Всеми забытый» и «Чудаки», Заки в спектакле «Участь одной любви» Ибрагима Абдуллина и другие.

На сцене Татарского академтеатра им. Г. Камала Ильшат Халилович блестяще сыграл Исмагила («Галиябану» Мирхайдара Файзи), Пугачева («Бахтияр Канкаев» Туфана Миннуллина), Рябинина («Человек со стороны» Игнатия Дворецкого).

Не меньшую популярность принесли ему удачные работы в кино и телевидении. В кинофильме «Всадник на золотом коне» киностудии «Мосфильм» (1980) Ильшат Юмагулов создал запоминающийся и колоритный образ Кусяр-бая.

Как автор известных драматургических произведений «Нэркэс» (пьеса была удостоена Диплома I степени Фестиваля драматургии народов СССР), «Сэсэны», «Расписной трон», «На распутье», «Пустая колыбель», «Амурные истории» и многих других, Ильшат Юмагулов внес значительный вклад в развитие башкирской драматургии. Он явился автором переводов на башкирский язык ряда произведений Александра Островского, Жана Батиста Мольера, Тэда Уильямса. Был отмечен премией им. Гали Ибрагимова.

Умер Ильшат Юмагулов 3 ноября 2007 года после тяжелой продолжительной болезни, на 76-м году жизни, и похоронен в Уфе.