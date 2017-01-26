Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы и многокилометровые пробки Фото: автор, уфимцы











Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом улицы и многокилометровые пробки Фото: автор, уфимцы

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы не перестают жаловаться на заваленные снегом дороги и тротуары, а также многокилометровые пробки и колейность на проезжей части. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения, оставленные горожанами на сайте мэрии.

В частности, 24 января поступило более 20 жалоб на запущенные территории, 25 января – порядка 10. Эти обращения – капля в море, так как не у всех есть возможность и время зайти на сайт столичной администрации, при этом в социальных сетях народное недовольство не утихает с первых дней 2017 года. Уфимец сообщает, что во дворе дома по улице А. Невского за всю зиму уборка ни разу не производилась. За свои слова он готов ответить в суде. У жителей Орджоникидзевского района такая же беда. По словам местного жителя, за всю зиму работники ЖЭУ №21 ни разу не почистили им двор. «Мастер (не знаю, как её зовут) просто машет рукой и говорит, чтобы просили у Бога, чтобы было меньше снега. Это уже ни в какие рамки не лезет», — возмущется горожанин.

Сообщается о невозможности проезда по улице Академика Королёва, где образовалась опасная колея в обе стороны. «Маршрутные такси и автобусы вынуждены высаживать пассажиров, не съезжая с дороги, так как не чистят остановки. Это создает и пробки. От дороги осталась только одна колея в каждую сторону. С неё невозможно свернуть во дворы. Прошу убрать колею и расчистить остановки общественного транспорта», — написал житель столицы.

Пешеходы – взрослые и дети, мамы с колясками, пожилые люди — вынуждены ходить по проезжей части от улицы Малой до остановки «Керамзитный завод», так как здесь даже обочину дороги не чистят. Горы снега не убирают при выезде с улицы Подвойского на ул. Карла Маркса, на улице 50 лет СССР, во дворах домов по улицам Авроры, Рабкоров, Степана Кувыкина, Менделеева, Софьи Перовской, Академика Королёва, Комсомольской, Мубарякова, бульваре Хадии Давлетшиной. На несоблюдение графика очистки двора дома №11 по улице Рыльского пожаловалась местная жительница. Женщина готова дойти до прокуратуры. «Большая просьба убрать снег с тротуара по улице Конституции — на участке от улицы Комарова до проезда к Гимназии №86. Утром невозможно припарковать автотранспорт для высадки детей», — пишут горожане на сайте мэрии.

Жители Уфы, микрорайонов Сипайлово, Зеленая роща, Черниковка, а также центра города призывают местные власти вспомнить о них, о том, что им нужно вовремя приезжать на работу и учебу, привозить и увозить детей в детсады и школы без риска для жизни — просто нормально передвигаться по городу, не боясь попасть в ДТП. Все это стало невозможным после новогодних праздников. Виной тому стали аномальный снег, нехватка спецтехники и рабочих рук, лень самих горожан. Лейтмотивом звучат во всех обращениях вопросы: «Когда уберут снег? Когда прекратятся, ставшие уже почти круглосуточными, многокилометровые пробки?», а также возмущения на невыполненные обещания оперативно убрать снег, которые щедро раздают коммунальные службы. Уфимцы с сарказмом говорят, что обещанного три года ждут.

Тем временем, ежедневно районы столицы отчитываются о проделанной работе: количестве вывезенного снега, очищенных улицах и дворах. Каждый день публикуются графики уборки снега на тех или иных территориях. В СМИ со ссылкой на пресс-службу уфимской администрации появились сообщения, что «машины-подснежники» будут увозить на штрафные стоянки. А вот к жителям Дёмы это не относится, так как информационно-аналитический отдел администрации Дёмского района проинформировал, что «погребенные» под снегом автомобили не увезут на штрафстоянку, а только передвинут на очищенные от снега места с помощью эвакуатора.

Ранее агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы назвали основные причины постоянных пробок в городе.