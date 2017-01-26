Постановки Башкирского театра им. М. Гафури проанализирует московский театральный критик Алексей Бартошевич

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Из Москвы в Уфу прибыл известный театральный критик Алексей Бартошевич. 26 января он посмотрит две постановки Башкирского театра драмы им. М. Гафури: моноспектакль «Цыпленок из букваря» (режиссер Линас Зайкаускас) и трагедию «Антигона» (режиссер Фарид Бикчантаев) и выскажет свое мнение о них.

Как сообщила помощник худрука театра Зиля Сагадеева, график пребывания театроведа в башкирской столице очень насыщенный: в него вошли встреча с министром культуры РБ и общение с уфимскими коллегами.

Алексей Вадимович Бартошевич — театровед, доктор искусствоведения, специалист по творчеству Уильяма Шекспира, заведующий кафедрой истории зарубежного театра РАТИ–ГИТИСа, заведующий отделом современного западного искусства Государственного института искусствознания. Автор учебника по истории театра и книг «Шекспир. Англия. XX век», «Для кого написан «Гамлет»: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI…».