В Башкирии в 25-й раз пройдет национальный конкурс красоты «Һылыукай» Фото: Олег Яровиков В Башкирии в 25-й раз пройдет национальный конкурс красоты «Һылыукай» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в 25-й раз пройдет национальный конкурс красоты «Һылыукай-2017». Финал республиканского мероприятия состоится 18 марта на сцене ГКЗ «Башкортостан».

В финальном шоу зрителей ожидают новые музыкальные композиции, яркие движущиеся декорации, увлекательная драматургия и стильные костюмы, информируют организаторы. Участницы поделятся своими мечтами и продемонстрируют новые коллекции башкирских дизайнеров-модельеров.

Первый отборочный этап состязания красавиц пройдет в муниципальных образованиях и учреждениях республики до 19 февраля. Второй тур состоится 26 февраля в Доме культуры Республиканского центра народного творчества (ул. Кустарная, 17).

Республиканский конкурс «Һылыукай» учрежден Министерством культуры и РЦНТ РБ, организуется Студией развития культуры и творчества «Театр-дефиле «Хомай». Ежегодно за звание главной башкирской красавицы борются талантливые и амбициозные девушки. Многие финалистки в дальнейшем реализуются, как успешные общественные и культурные деятели, журналисты, актрисы, певицы и супер-модели мирового уровня. В последние годы конкурс «Һылыукай» проходит и среди представительниц нашей республики, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Следить за ходом конкурса можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграмм. Контактные телефоны организаторов 8-917-379-38-72; 8-963-131-01-84.