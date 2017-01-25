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В Уфе на дорогах устраняют накат и колейность

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В Уфе на дорогах устраняют накат и колейность Фото: администрация Уфы

В Уфе на дорогах устраняют накат и колейность Фото: администрация Уфы

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на дорогах устраняют накат и колейность. Для проведения работ привлекаются дополнительные грейдеры, сообщили в мэрии. «На крутых спусках и подъемах будут насыпать больше песко-соляной смеси. Посыпанный реагентами снег выглядит неэстетично, но в данном случае вопросы безопасности важнее. Песко-соляная смесь — самое экологичное средство предотвращения ледяной колеи», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Теги: ЖКХ,уборка снега,дорожная безопасность
 
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