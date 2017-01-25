В Уфе снесут частный сектор у Монумента Дружбы Фото: Олег Яровиков В Уфе снесут частный сектор у Монумента Дружбы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе к сносу готовятся частные дома в квартале, ограниченном продолжением улицы Коммунистической, улицами Бехтерева, Посадской, Менделеева. Аварийными признаны и подлежат сносу дома №№ 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 22а по улице Посадской; №№ 1, 1а, 1б по улице Бехтерева, а также хозяйственные постройки.

На этом месте будут построены многоэтажные жилые дома и объекты обслуживания населения с учетом генплана города, указано в документе от 23 января 2017 года.