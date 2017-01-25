УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе два брата напали с ножом на женщин легкого поведения и ограбили их. Полицейским удалось задержать жителей Альшеевского района, подозреваемых в совершении дерзких преступлений.

Предварительно установлено, что в гости к братьям приехали родственники. Отметить это событие решили в уфимском микрорайоне Сипайлово в компании женщин легкого поведения. Созвонившись с ними, мужчины приехали по указанному адресу. В квартире один из налетчиков выхватил нож. Угрожая им, злоумышленники отобрали у женщин 15 тысяч рублей и четыре мобильных телефона. Аналогичное преступление они совершили на другой квартире в Октябрьском районе, где похитили два телефона.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили личности подозреваемых и задержали их. Одного нашли на рабочем месте в Уфе, а другого — по месту жительства, в Альшеевском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Принимаются меры по задержанию остальных участников нападения, сообщил сотрудник пресс-службы Управления МВД России по Уфе Тимур Чанышев.