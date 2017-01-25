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25 января Среда

Уфа   °

Госдума разработала проект для защиты детей от «суицидальной войны» - СМИ

ПОЛИТИКА

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Единороссы подготовили проект протокольного поручения, в котором просят комитеты Госдумы принять меры для предотвращения «информационной суицидальной войны» против детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время развернулась информационная суицидальная война против детей. В социальных сетях набирает обороты новый «тренд»: дети «покупают» свою смерть. При установке мобильного приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид», — цитирует текст проекта агентство.

Депутаты просят поручить Комитету по безопасности и противодействию коррупции, Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи, Комитету по вопросам семьи, женщин и детей изучить данную проблему и принять необходимые меры.

Теги: Госдума,детские суициды
 
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