В Башкирии охотник попытался скрыться от полицейских с незаконно добытой косулей Фото: пресс-служба МВД по РБ В Башкирии охотник попытался скрыться от полицейских с незаконно добытой косулей Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане охотник попытался скрыться от полицейских с незаконно добытой косулей. Днем 24 января стражи порядка проводили профилактический рейд возле деревни Имангулово. Они заметили выезжавший из лесного массива автомобиль ВАЗ-2121. Водитель «Нивы» попытался скрыться от полицейских и даже выбросил по ходу движения рюкзак, но был задержан. У 44-летнего работника одного из промышленных предприятий Учалов изъяли ружье «Вепрь». Чуть позже была найдена и сумка, где находилась разделанная туша косули.

Сначала охотник пытался убедить полицейских, что не имеет к застреленному животному никакого отношения, но под тяжестью улик признался в содеянном.

По предварительным данным, нарушитель, заметив в лесу добычу, застрелил ее, тут же разделал и сложил в рюкзак. Он проигнорировал запрет на отстрел косуль в данный период.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.