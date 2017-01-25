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25 января Среда

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В Уфимском районе Башкирии в двух авариях погибли два водителя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфимском районе Башкирии в двух авариях погибли два водителя Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Уфимском районе Башкирии в двух авариях погибли два водителя Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе Башкортостана в двух авариях погибли два водителя. Около полуночи на седьмом километре трассы Уфа — Иглино столкнулись «Мицубиши Паджеро», за рулем которого находился 40-летний житель Иглинского района, и ГАЗ-27844 под управлением 42-летнего водителя из Татарстана. Хозяин иномарки погиб, а его 28-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Еще одна смертельная авария произошла с грузовой «ГАЗелью». Около 21.00 на пятом километре западного обхода Уфы 33-летний водитель, предположительно, в условиях снегопада не справился с управлением: машина ушла в занос и опрокинулась. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

Теги: ДТП
 
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