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25 января Среда

Уфа   °

В Уфе обсудят законопроект о новом порядке формирования Общественной палаты Башкирии

ПОЛИТИКА

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 января в Уфе состоится общественная экспертиза законодательной новеллы «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об Общественной палате РБ».

В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, депутаты Госсобрания Башкортостана, члены Общественной палаты республики, представители адвокатского сообщества, некоммерческих организаций, правозащитники и эксперты.

Законопроект предусматривает новый порядок формирования Общественной палаты республики, а также уточняет положения о составе, порядке формирования и полномочиях ее органов, аппарата, статусе членов Общественной палаты, требованиях к кандидатам в члены Общественной палаты.

Общественная экспертиза состоится в формате круглого стола. Место проведения — Гильдия российских адвокатов (ул. Октябрьской Революции, 48/1). Начало в 15.00. По итогам экспертизы пройдет брифинг для представителей СМИ.

Теги: общественный совет
 
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