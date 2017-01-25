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25 января Среда

Уфа   °

Главный госавтоинспектор Башкирии добился расчистки тротуара и проезжей части в Шакше

ОБЩЕСТВО

Главный госавтоинспектор Башкирии добился расчистки тротуара и проезжей части в Шакше Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ

Главный госавтоинспектор Башкирии добился расчистки тротуара и проезжей части в Шакше Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов добился расчистки тротуара и проезжей части в Шакше. 24 января он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram видео, как школьник идет по дороге в школу, рискуя жизнью.

Эта запись вызвала большой общественный резонанс, отмечает руководитель ведомства.

«Вчера мною проведены рабочие встречи по вопросам организации дорожного движения на участке автодороги в Калининском районе. К сегодняшнему утру проезжая часть и тротуар приведены в соответствие», — написал Динар Гильмутдинов.

С начала 2017 года при обследовании улично-дорожной сети по трассе Уфа — Шакша было выдано 16 предписаний на устранение нарушений требований по содержанию улиц и дорог. Должностное лицо, пренебрегавшее предписаниями, неоднократно привлекалось к административной ответственности.

Теги: ГИБДД,дорожное движение,уборка снега
 
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