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25 января Среда

Уфа   °

В Башкирии пятилетняя девочка упала в трехметровый колодец

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пятилетняя девочка упала в трехметровый колодец. Материалы по данному факту поступили из отдела полиции в Мелеузовский межрайонный следственный отдел. Ведется доследственная проверка.

Предварительно установлено, что днем 17 января текущего года три малолетние девочки играли на улице деревни Фёдоровка Фёдоровского района. Одна из них упала в заброшенный колодец глубиной около трех метров. Подружки сообщили о случившемся ее матери. Соседи помогли достать девочку из колодца. Она находилась в колодце недолго, падение смягчилось снегом. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, дошкольницу увезли в больницу. Медики поставили предварительный диагноз — переохлаждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также то, кому принадлежит колодец. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

Теги: ЧП,СКР по РБ
 
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