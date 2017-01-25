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25 января Среда

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Газета «Истоки»: Времена не выбирают, в них живут и побеждают

КУЛЬТУРА

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Четвертый номер газеты «Истоки» посвящен теме борьбы добра со злом. Илья Казаков делится своими мыслями о том, какое спасение может найти для себя человек без определенного места жительства, в авторской колонке «У меня в подъезде бомж».

«КМ 2017 — времена не выбирают, в них живут и побеждают» — так называется статья Галарины, в которой она рассказывает о XXIII Открытом Республиканском фестивале-конкурсе эстрадной песни и танца «Крещенские морозы-2017» в городе Бирске.

Раздел «Поэзия» представлен двумя авторами: Хасаном Назаром (перевод Айдара Хусаинова) и Евгенией Солнечной.

Продолжение повести Марии Ларкиной «Утопая в лицах» читайте в рубрике «Проза».

«Сотворение мира заново» — так называется статья Светланы Гафуровой, которая делится впечатлениями от новых проектов Василя Ханнанова, композитора Азамата Хасаншина и других творческих людей.

Теги: газета «Истоки»
 
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