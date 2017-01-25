В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра Фото: Андрей Старостин
В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра
В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра Фото: Андрей Старостин
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Вопросы финансового управления переданы заместителю главы администрации Уфы, курирующему экономические вопросы. Соответствующие изменения структуры администрации города утвердили депутаты Горсовета. Это делается для объединения работы финансово-экономического блока в городе, пояснили в пресс-службе депутатского корпуса.
Народные избранники также преобразовали Управление торговли и координации услуг в Управление потребительского рынка и развития туризма.
Изменение произведено без увеличения численности работников.