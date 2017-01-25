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25 января Среда

Уфа   °

В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра

ПОЛИТИКА

В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра Фото: Андрей Старостин

В Уфе полномочия финуправления переданы заместителю мэра Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Вопросы финансового управления переданы заместителю главы администрации Уфы, курирующему экономические вопросы. Соответствующие изменения структуры администрации города утвердили депутаты Горсовета. Это делается для объединения работы финансово-экономического блока в городе, пояснили в пресс-службе депутатского корпуса.

Народные избранники также преобразовали Управление торговли и координации услуг в Управление потребительского рынка и развития туризма.

Изменение произведено без увеличения численности работников.

Теги: Горсовет Уфы,финуправление
 
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