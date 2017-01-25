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25 января Среда

Уфа   °

В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах, сообщает телеканал «Вся Уфа». Знаки «40» появились возле здания полка ДПС на улице Лесотехникума в сторону проспекта Салавата Юлаева, на участке Шакшинской дороги (после моста также установлены знаки «Другие опасности» и «Фотофиксация»), на улице Сельской Богородской. Указание снизить скорость дано на проблемных участках, чтобы снизить риск возникновения ДТП.

Теги: дорожное движение,безопасность,скорость
 
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