В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах, сообщает телеканал «Вся Уфа». Знаки «40» появились возле здания полка ДПС на улице Лесотехникума в сторону проспекта Салавата Юлаева, на участке Шакшинской дороги (после моста также установлены знаки «Другие опасности» и «Фотофиксация»), на улице Сельской Богородской. Указание снизить скорость дано на проблемных участках, чтобы снизить риск возникновения ДТП.