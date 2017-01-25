Роспотребнaдзop продлил запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 суток Фото: Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк Роспотребнaдзop продлил запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 суток Фото: Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Роспотребнaдзop продлил запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 суток. Речь идет о непищевых продуктах с содержанием этилового спирта более 25 процентов, сообщают «Известия».

Запрет, введенный 23 декабря 2016 года, благодаря которому из оборота было изъято более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции, на 33 процента снизил количество случаев отравлений и на 65 процентов летальных исходов в новогодние праздники.

Как отметили в Роспотребнадзоре, это говорит о действенности принятых мер, а также о том, что они не оказали негативного воздействия на экономическую деятельность легального бизнеса. В адрес надзорного ведомства поступили обращения от общественных организаций, представителей органов власти и граждан в поддержку принимаемых мер. В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

23 декабря Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить на месяц продажу непищевой спиртосодержащей продукции. 26 декабря запрет вступил в силу.

Поводом для такого решения послужило то, что с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.

В связи со случившимся Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране и до 31 марта 2017 года поручил подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.