Реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе планируется завершить к 2019 году Фото: Олег Яровиков



Реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе планируется завершить к 2019 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Затянувшуюся реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил новый начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов на встрече с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития железнодорожных перевозок в регионе и создания необходимой инфраструктуры.

– С «Российскими железными дорогами» мы трудимся позитивно, в полном согласии. У нас никогда не было каких-то крупных, сложных, неразрешимых проблем, – сказал Рустэм Хамитов. – По грузоперевозкам у нас ситуация более или менее стабильная. Республика у вас, наверное, крупнейший грузоотправитель. Мы занимаем значимое место в вашей системе. Поэтому будем работать в этом плане.

В числе нерешённых вопросов руководитель региона особо отметил реконструкцию уфимского вокзала.

– Срок модернизации вокзала будет рекордным. Началась эта работа в 2004 году. Значит, идёт уже 12 лет. Что было неправильным в начале, сейчас уже трудно сказать. Видимо, там были какие-то деформации. На сегодняшний день задача не решена, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы штурмовали этот вопрос в 2010-2011 годах, потом в 2013-2014 годах, к саммитам ШОС и БРИКС. Но этот штурм закончился малыми результатами. Собственно говоря, надо ещё работать.

– Коллеги заверили меня, что все оставшиеся этапы, связанные с платформами и переходами, в 2019 году (это крайний срок) будут решены, – ответил Рашид Сайбаталов.

Глава Башкортостана указал на необходимость реконструкции пассажирских платформ.

– Мы неоднократно в течение четырёх-пяти последних лет говорили о том, что негоже, когда люди карабкаются по этим высоким ступеням, что нужно заниматься модернизацией платформ, что платформы должны быть вровень с полом электропоездов, – сказал он. – Не знаю, насколько это сегодня реально, но Московская, Ленинградская и ряд других областей в таком формате живут и работают десятки лет. А здесь у нас ещё ситуация конца XIX века. Люди в электрички карабкаются по железнодорожной насыпи. Конечно, доступность в этой части для нашего населения всё ещё очень плохая.

Рустэм Хамитов и Рашид Сайбаталов также затронули вопросы строительства пешеходных мостов через железнодорожные пути, создания железнодорожного Южного обхода Уфы, обновления пригородного железнодорожного состава и открытия железнодорожной станции Шакша для грузовых операций.