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25 января Среда

Уфа   °

В Башкирии учителя физкультуры оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторную езду в пьяном виде

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане учителя физкультуры оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторную езду в состоянии опьянения. Такой приговор вынес мировой судья по Илишевскому району 30-летнему преподавателю физкультуры и ОБЖ школы села Старокуктово.

Установлено, что вечером в марте прошлого года водителя «Лады Гранты» остановили сотрудники ДПС в селе Верхнеяркеево. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Подсудимый признан виновным по статье «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения». Он признал свою вину, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Теги: Прокуратура РБ
 
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