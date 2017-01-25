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25 января Среда

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В Башкирии два брата-инвалида избили друг друга, один скончался

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии два брата-инвалида избили друг друга, один скончался Фото: Андрей Старостин

В Башкирии два брата-инвалида избили друг друга, один скончался Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане два брата-инвалида избили друг друга, один скончался. Тело мужчины с признаками насильственной смерти полицейские обнаружили 23 января в одном из домов Шаранского района. Здесь же был найден брат погибшего с телесными повреждениями, которого увезли в больницу. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, утром 23 января после совместного распития алкоголя, два родных брата, являющихся инвалидами с детства, поссорились. Они стали избивать друг друга попавшимися под руку инструментами. 49-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а 52-летний был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Рассматриваются несколько версий случившегося», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: убийство,СКР по РБ
 
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