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25 января Среда

Уфа   °

В Уфе детский технопарк проведет День открытых дверей

ОБЩЕСТВО

В Уфе детский технопарк проведет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков

В Уфе детский технопарк проведет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 27 января, в Республиканском детском образовательном технопарке пройдет День открытых дверей. В программе предусмотрены мастер-классы по таким направлениям, как «Автоконструирование», клуб «Авиатор», лаборатория электроники и робототехники, компьютерная графика и анимация, графический дизайн и 3D-моделирование. Состоится круглый стол для руководителей учреждений дополнительного образования технического профиля.

День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: Уфа, ул. Кирова, 43. Вход свободный.

Теги: детское техническое творчество,детский технопарк
 
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