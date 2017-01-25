Деньги на строительство сельских дорог нужно направить в регионы весной, а не летом - ОНФ Фото: Олег Яровиков Деньги на строительство сельских дорог нужно направить в регионы весной, а не летом - ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Денежные средства, выделенные Правительством России на строительство сельских дорог к населенным пунктам, необходимо направить в регионы весной, а не летом. Об этом заявила представитель Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Это позволит в полном объеме освоить все средства и провести работы в летнее время, сообщает официальный сайт ОНФ.

В этом году Правительство России выделило 54 регионам 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. Значительные субсидии предоставлены Башкортостану — 634,1 млн рублей.

«Очень хорошо, что у нас выделяются денежные средства на строительство дорог. Главное, чтобы они были освоены. Ведь ежегодно часть денег не осваивается. Так, в прошлом году более миллиарда рублей не были потрачены. Росавтодор винит в этом региональные власти. Более того, накладывает на них штрафные санкции за то, что они не успели провести аукцион. Мы всегда делаем акцент на том, чтобы органы исполнительной власти отправляли денежные средства в регионы весной, а не летом, как это было в прошлом году. Нужно, чтобы каждая выделенная копейка была освоена», — сказала Юлия Оглоблина.

Активисты Общероссийского народного фронта и Российского союза сельской молодежи в этом году планируют проинспектировать строительство дорог, на которые были выделены денежные средства.