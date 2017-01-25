Студенты Башкирии отмечают Татьянин день

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня около 188 тысяч студентов Башкортостана (113 тысяч вузовских и 75 тысяч учащихся профорганизаций) отмечают свой праздник — Татьянин день. Именно святая Татьяна считается покровительницей студентов.

В каждом из вузов республики проводятся массовые мероприятия с традиционным уже угощением медовухой.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы праздничные гулянья начались с самого утра. У каждого факультета в этот день своя программа. На физико-математическом пройдет викторина по астрономии «Тайны космоса» с обзором небесных тел в телескоп, на художественно-графическом — квест-игра по станциям «Художники поймут», а в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций (ИФОМК) — «Лингвистический квест-2017».

Также с 10 до 14.30 в Белом зале второго учебного корпуса проходит финал соревнований по киберспорту с участием президента Федерации киберспорта РБ Азамата Муратова.

С 13 до 14 часов в спортивном зале второго учебного корпуса состоится «Эстафета дружбы» между шестью командами преподавателей и студентов. По окончании — квест-игра, посвященная юбилею университета.

Далее празднования продолжатся на площади Акмуллы. Зрителей ждет театрализованное представление с ритуалами и традициями студенчества, зимние игры, праздничный торт и медовый напиток.

В концертном зале БГПУ состоится премьера мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В БГПУ Татьянин день завершат лазерное шоу и салют.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете мероприятия пройдут на площади перед главным корпусом. Для команд всех факультетов и институтов будут организованы поздравления Татьян, спортивный баттл, шуточные конкурсы. Ректор университета угостит студентов и преподавателей горячим чаем и блинами.

Начало праздника в 14 часов у самолета.

В Башкирском государственном университете в программе конкурсы, игры, выставка, выступления художественных коллективов, фотосессия. Начало в 11 часов.