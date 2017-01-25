В Башкирии объем микрофинансирования малого бизнеса составит 350 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии объем микрофинансирования малого бизнеса составит 350 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане в текущем году объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса составит 350 млн рублей. В 2016 году аналогичная цифра составила 302,5 млн. Финансовая поддержка обеспечила более 7 млрд годового объема выручки и позволила сохранить две тысячи рабочих мест. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму.

Микрофинансирование малого бизнеса подразумевает займы на льготных условиях в размере от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Доступность микрофинансовой поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне обеспечена за счет деятельности 10 офисов «Башкирской микрокредитной компании» на территории республики, в том числе в моногородах.

В 2016 году начато предоставление инвестиционных займов в сумме до 3 млн рублей сроком до трех лет на реализацию муниципальных бизнес-инициатив по развитию товарного производства. Это позволило по итогам года получить прирост объемов микрокредитования малого бизнеса в сфере сельского хозяйства на 71 процент и производства — на 45 процентов.