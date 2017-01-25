В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки Фото: Олег Яровиков В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 16-летний школьник попал под колеса иномарки. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, накануне около 11 часов на улице Запотоцкого водитель за рулем «Рено Дастер» ехал по дворовой территории, где и сбил пешехода. Школьник с травмами обратился в больницу, ему оказана необходимая помощь.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на дорогах столицы произошло 149 ДТП, в пяти авариях пострадали 15 человек и один погиб.