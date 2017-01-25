В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте двухлетнего ребенка Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте двухлетнего ребенка Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе воспитатели частного детского сада забыли в лифте двухлетнего ребенка. В замкнутом пространстве ребенок пробыл несколько минут. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа», в распоряжении которого попала видеозапись случившегося. Инцидент произошел 24 января в доме по улице Амантая.

В лифте установлена камера видеонаблюдения. Консьерж увидела происходящее по монитору и начала звонить в детсад, чтобы сотрудники забрали малыша. На записи видно, как группа из восьми детей заходит после прогулки в лифт. Затем дети с воспитателями выходят, но одного воспитанника забывают. Двухлетний малыш пытался самостоятельно выбраться из лифта, но ему не хватало роста, чтобы нажать кнопку.

В частном дошкольном учреждении не стали комментировать происходящее, сказав только, что «глупости это все, а не инцидент, ерунда это все. Дверь открыли и все пошли дальше, все толпой пришли с прогулки».