Поправки к закону об ОСАГО должны давать право выбора между ремонтом и денежной компенсацией - ОНФ Фото: Арина Рахимкулова Поправки к закону об ОСАГО должны давать право выбора между ремонтом и денежной компенсацией - ОНФ Фото: Арина Рахимкулова

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Замена денежных выплат на ремонт машины по ОСАГО ущемляет права автовладельцев, считают эксперты ОНФ. Обсуждаемые поправки к законопроекту должны давать право выбора автомобилистам между ремонтом и денежной компенсацией. Необходимо прописать четкие требования к устанавливаемым в ходе ремонта запчастям, ответственность за сроки и качество ремонта, а также предоставить автовладельцу выбор между проведением ремонта и денежной компенсацией, уверены в ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков полагает, что основным бенефициаром идеи замены выплат на ремонт являются страховщики ОСАГО, которые не без оснований пытаются таким образом значительно сократить свои издержки. Однако, по его словам, статья 35 пункт 2 Конституции РФ, устанавливающая право на распоряжение своим имуществом, данными поправками игнорируется.

«Страховщики хотят отрезать автовладельцев от судебных инстанций, фактически отменив судебное разбирательство. С этим нельзя согласиться как с точки зрения законности, так и с точки зрения здравого смысла и справедливости», — отметил Вячеслав Лысаков.

Он сообщил, что ранее внес в Госдуму поправки, суть которых заключается в предоставлении автовладельцам возможности выбора возмещения убытков по желанию автовладельца. «Страховщики хотят использовать бывшие в употреблении, непонятного качества и происхождения запчасти. И на сегодняшний день совершенно непонятна ответственность за сроки и качество ремонта. В любом случае, даже если ремонт как один из видов расчета с автовладельцем будет принят, то это должно быть только в формате сводного выбора автовладельца: либо денежная компенсация, либо ремонт. Нельзя навязывать только ремонт, который в данном случае выгоден страховым компаниям», — считает Вячеслав Лысаков.

В ОНФ отметили, что инициированные страховщиками изменения ОСАГО, согласованные и поддержанные Банком России, направлены не на решение проблем взаимоотношений с потерпевшими в ДТП, а на пресечение деятельности юристов, осуществляющих правовую помощь автовладельцам. То есть акцент перенесен не на борьбу с причинами возникновения проблем, а на борьбу с их последствиями. Объяснять судебные решения происками автоюристов по меньшей мере некорректно.

«Основным заблуждением страховщиков является уверенность в том, что ОСАГО — это бизнес-проект, когда надо собрать денег как можно больше, а вернуть автовладельцам как можно меньше. Хотя на самом деле идея закона об ОСАГО состоит в уменьшении количества жертв на российских дорогах и оказании качественных услуг по возмещению вреда жизни и здоровью, ущерба имуществу пострадавшим в ДТП в полном объеме и в сроки, установленные законом», — резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ.