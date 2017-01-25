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25 января Среда

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Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве»

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве» Фото: ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве» Фото: ХК «Торос»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В очередном домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги нефтекамский «Торос» принимал на своем льду одного из лидеров текущего турнира — «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.

Башкирская команда всё время догоняла, к 47-й минуте это удалось при счете 3:3. Все голы у нефтекамцев на счету Игорей — Волкова и Черкасова (дважды). Но на 52-й минуте гости забили победный гол — 4:3.

«Торос» имеет 69 очков и находится на десятом месте.

26 января башкирский клуб примет воронежский «Буран».

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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