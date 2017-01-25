В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство Фото: Олег Яровиков В Башкирии три озера переданы под товарное рыбоводство Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Три озера на территории Башкортостана переданы в пользование под рыбоводство сроком на 25 лет, сообщили в Министерстве природопользования и экологии региона. Это озеро Синьгирево в Калининском районе Уфы и два озера в Кармаскалинском районе — Большой и Малый Каракуль. Аукцион по закреплению рыбоводных участков за пользователями в целях создания рыборазводных хозяйств ценных пород состоялся в Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству в Самаре.

«Отныне на эти озера правила рыболовства на рыбоводные участки не распространяются, — пояснил ведущий специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Ралим Хажиев. — И пользователь вправе ограничить доступ граждан на водоем, запретить любительскую рыбалку».

В настоящее время объемы товарной рыбы, выращиваемой рыбоводными хозяйствами в республике, недостаточны для удовлетворения всех потребностей населения. Этот показатель составляет 1500 тонн в год. При этом, как отмечают специалисты, потенциал региона в этой сфере огромный. В общей сложности в текущем году планируется отвести под рыбоводство около 30 водных объектов.