Уфимский «Толпар» остро нуждается в победах над «Тюменским Легионом» Фото: ХК «Салават Юлаев» Уфимский «Толпар» остро нуждается в победах над «Тюменским Легионом» Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

25-26 января уфимская молодежная команда «Толпар» проведет домашние матчи против «Тюменского Легиона» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2016/2017. Обе встречи пройдут во Дворце спорта. Начало их в 18.30.

В текущем чемпионате команды уже провели две встречи в Тюмени. В первой из них уфимцы уступили 2:4, а во втором матче сумели взять реванш 4:1.

На сегодняшний день уфимцы на восьмой строчке, но имеют на несколько игр больше конкурентов. Во встречах с «легионерами» нужны только победы, чтобы иметь шансы на плей-офф.