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25 января Среда

Уфа   °

В Башкирии активисты молодежного резерва управленческих кадров прошли отбор на обучение по Президентской программе

ПОЛИТИКА

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Члены Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан успешно прошли конкурсный отбор на право обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).

Все они являются членами молодежного резерва управленческих кадров Главы Башкортостана: научный сотрудник БГПУ им. М. Акмуллы Зарина Газизова, врач-онколог Акъярской центральной районной больницы Хайбуллинского района Даян Султангужин.

«Второй год резервисты Главы республики повышают квалификацию и обучаются в ведущих вузах страны. Успешное прохождение конкурсных процедур доказывает то, что отбор в молодежный резерв произведен качественно, в список входят наиболее подготовленные люди, и программа молодежного кадрового резерва управленческих кадров позволяет успешно развивать молодых парламентариев», — отметил член Молодежной палаты Тагир Гизатуллин.

Теги: Молодежная общественная палата
 
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