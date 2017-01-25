«Уфа-Алиса» сражается в городе-герое Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-Алиса» сражается в городе-герое Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 25 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет гостевой поединок в чемпионате российской женской Суперлиги. В Волгограде уфимки сразятся с «Динамо-Синарой».

«Уфа-Алиса» не набрала пока ни одного очка. У волгоградской команды 11 очков, она на шестом месте.

В Уфе хозяйки уступили в первом круге со счетом 18:26.