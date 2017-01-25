В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков Фото: Олег Яровиков
В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков
В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
С 1 января Многофункциональные центры оказывают еще одну услугу, напомнили в МВД по РБ. В МФЦ можно получить справку о привлечении либо непривлечении к административной ответственности за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. Заявления принимают все МФЦ республики. Срок предоставления услуги — 30 дней со дня даты регистрации заявления в Информационном центре МВД.