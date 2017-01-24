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25 января Среда

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Житель Башкирии до смерти избил свою 91-летнюю бабушку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии до смерти избил свою 91-летнюю бабушку Фото: автор

Житель Башкирии до смерти избил свою 91-летнюю бабушку Фото: автор

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана до смерти избил свою 91-летнюю бабушку. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилой хозяйки около её дома в Ишимбае с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, утром 20 января нетрезвый мужчина в ответ на замечание своей 91-летней бабушки по поводу злоупотребления алкоголя, избил её. Через некоторое время пенсионерка от полученных травм скончалась.

Сейчас следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение, прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР РФ по РБ.

Теги: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,СКР РФ по РБ
 
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