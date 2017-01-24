В Уфе итоги Года российского кино подвела «Веселая хлопушка» Фото: автор



В Уфе итоги Года российского кино подвела «Веселая хлопушка» Фото: автор

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском кинотеатре «Родина» — центре российской кинематографии прошло мероприятие Союза кинематографистов Башкортостана. На вечере «Веселая хлопушка» подвели итоги завершившегося Года российского кино. Собрались деятели кино, ветераны отрасли, журналисты.

На большом экране пролистали самые яркие кинособытия минувшего года. В видеоролик вошли вечер памяти к 100-летию оператора Гильвана Амирова, выставка-форум «Башкортостан — Синемастан», III Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», II Республиканский питчинг дебютантов и другие события.

Представителей СМИ, в том числе Информационное агентство «Башинформ», наградили благодарственными письмами за регулярное освещение мероприятий Года российского кино. Символ года — сувенирная хлопушка была вручена всем, кто поддерживал кинематографистов — Министерству культуры РБ, администрации г.Уфы, киностудии «Башкортостан», кинотеатру «Родина». Одна из хлопушек отныне стала экспонатом Национального музея республики и будет храниться в его коллекции.

«В Год российского кино мы объездили всю республику с киномарафоном, и наша волшебная хлопушка везде открывала мероприятия. Всего было пройдено более 26 тысяч километров», — отметил председатель Союза кинематографистов Фарит Габитов.

В 2016 году были сняты многие фильмы, презентации которых состоятся в нынешнем году. Собравшимся были представлены трейлеры новых фильмов: это художественный исторический фильм «Бабич» Булата Юсупова, романтическая комедия «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, документальная лента «Родина героев» Вилюры Исяндавлетовой, анимационный фильм «Ребятам о зверятах» Рима Шарафутдинова, «Куныр буга» Айгуль Байрамгуловой, короткометражный фильм «Домочадцы» Романа Пожидаева.

Песни из кинофильмов исполнили популярные артисты Руслан Сайфутдинов, Вадим Закиев, Гульшат Гайсина. Завершилось мероприятие звучанием нового гимна кинематографистов, который написали Камилла Далгыч и Владислав Савватеев.