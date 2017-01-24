Вузы Башкирии выиграли гранты Минобрнауки России на развитие студенческих объединений

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Четыре вуза Башкортостана признаны победителями конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений. В их числе – Башкирский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы.

Кстати, вузы республики уже не в первый раз становятся победителями в данном состязании, что подтверждает серьезный потенциал студенчества. Между тем, БГПУ вошел в число грантополучателей сразу по двум направлениям. Среди наиболее важных мероприятий, достойных финансовой поддержки, выделены: Парад российского студенчества, международный научно-образовательный форум «Я выбираю науку!», всероссийская программа мероприятий «Система взаимодействия ОСС и администрации вуза», международный молодежный фестиваль культуры и языка тюркских народов и международное военно-спортивное мероприятие «Зимний десант». Второе направление — «Наука и инновации». Как отметили в пресс-центре педагогического университета, все эти направления и мероприятия поддержаны на общую сумму 9,4 млн рублей, что позволит продуктивно и качественно реализовать каждое из них.

На конкурс заявки подали 350 вузов страны. В списках победителей – 193 высших учебных заведения.