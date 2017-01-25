«Первое коллекторское бюро» вошло в официальный реестр коллекторских компаний

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УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Первое коллекторское бюро» получило свидетельство на осуществление деятельности по возврату задолженности на территории России, в том числе Башкортостана.

С 1 января 2017 года деятельность по возврату просроченной задолженности регулируется Федеральной службой судебных приставов. 29 декабря прошлого года УФССП по Москве было выдано десять первых свидетельств агентствам, которые полностью соответствуют требованиям закона ФЗ 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Среди них «Первое коллекторское бюро» — крупное коллекторское агентство, которое имеет 87 филиалов по РФ, в том числе в Уфе.

«Мы ожидаем, что рынок коллекторских компаний существенно изменится, на нем останется не более 80 сертифицированных агентств. Принятие закона — существенный шаг на пути к формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг. «Первое коллекторское бюро» предлагает физическим лицам различные программы реструктуризации и акции, чтобы наиболее выгодно и комфортно прежде всего для клиента урегулировать проблему существующей просроченной задолженности», — отметил представитель «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель.