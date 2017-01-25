Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.21 ↓

EUR 63.62 ↑

25 января Среда

Уфа   °

«Первое коллекторское бюро» вошло в официальный реестр коллекторских компаний

на правах рекламы
ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Фото:

Фото:

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Первое коллекторское бюро» получило свидетельство на осуществление деятельности по возврату задолженности на территории России, в том числе Башкортостана.

С 1 января 2017 года деятельность по возврату просроченной задолженности регулируется Федеральной службой судебных приставов. 29 декабря прошлого года УФССП по Москве было выдано десять первых свидетельств агентствам, которые полностью соответствуют требованиям закона ФЗ 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Среди них «Первое коллекторское бюро» — крупное коллекторское агентство, которое имеет 87 филиалов по РФ, в том числе в Уфе.

«Мы ожидаем, что рынок коллекторских компаний существенно изменится, на нем останется не более 80 сертифицированных агентств. Принятие закона — существенный шаг на пути к формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг. «Первое коллекторское бюро» предлагает физическим лицам различные программы реструктуризации и акции, чтобы наиболее выгодно и комфортно прежде всего для клиента урегулировать проблему существующей просроченной задолженности», — отметил представитель «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель.

Теги: коллекторское бюро
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть