Уфимцев приглашают на первый Via and Rock FEST Фото: Олег Яровиков Уфимцев приглашают на первый Via and Rock FEST Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 29 января впервые пройдет Via and Rock FEST. Он соберет на сцене 10 лучших уфимских молодых рок-групп.

Хедлайнерами мероприятия выступят завсегдатаи концертных рок-площадок Уфы — группы «Тяжелое время» и Postcard.

Участие в фестивале примут 10 из 19 музыкальных проектов, набравшие максимальное количество голосов на сайте музыкальной студии Via and Rock.

Голосование проходило до 20 января, проголосовать мог любой желающий. Всего в нем участвовало более 3500 человек, 80 процентов из которых – уфимцы.

Лучших участников фестиваля выберут члены жюри, в состав которых войдут Алексей Марковников (группа «Год Змеи») и другие профессионалы, много лет работающие в музыкальной индустрии.

Победители получат ценные призы от партнеров мероприятия. Зрителей ждет интересная программа и тематические конкурсы с призами, обещают организаторы.

«Основная цель фестиваля – рассказать Уфе о талантливых музыкантах, которые профессионально занимаются музыкой и уже успели заявить о себе городу. Мы не зря решили дать возможность самим уфимцам выбрать группы, которые выступят на фесте, а также сделать вход бесплатным. Мы заинтересованы в развитии культурной составляющей нашего региона», — подчеркнул организатор фестиваля и директор музыкальной студии Via and Rock Эмиль Аглиуллин.

Предварительная регистрация здесь.

Начало фестиваля – в 19.00.