Поспешное снижение ставок может создать риски - Банк России Фото: Олег Яровиков Поспешное снижение ставок может создать риски - Банк России Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Поспешное снижение ставок способно привести к снижению доверия к рублю и склонности к сбережениям, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. Об этом сообщают «Известия».

По словам Игоря Дмитриева, беспрецедентно низкие темпы инфляции, восстановление экономики открывают пространство для снижения ставок, «хотя важно понимать риски поспешного снижения».

Эксперт подчеркнул, что для стимулирования экономического роста нужно сфокусироваться на внутренних инвестициях, эффективности экономики и самих инвестиций.

В начале января Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку снизить ставки по кредитам для сокращения дефицитов региональных бюджетов. Банку России рекомендовано провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками субъектам страны, и принять меры для их снижения. Анализ необходимо подготовить до 1 ноября.