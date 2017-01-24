В Уфе на фанерном комбинате шлифовщик получил серьезную травму Фото: Гострудинспекция РБ В Уфе на фанерном комбинате шлифовщик получил серьезную травму Фото: Гострудинспекция РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на фанерном комбинате произошел тяжелый несчастный случай. Лист фанеры отбросило из шлифовального станка, он попал рабочему в живот. При госпитализации медики диагностировали у пострадавшего многочисленные разрывы тонкой кишки и внутрибрюшное кровотечение.

Гострудинспекция признала ЧП связанным с производством: на заводе не соблюдали технологии подготовки сырья, на транспортере не было дополнительной защиты при подаче фанеры на шлифовку. Также ответственные сотрудники не контролировали соблюдение технологии. Предприятие и виновные должностные лица оштрафованы на общую сумму 147 тысяч рублей, сообщили в Гострудинспекции РБ.