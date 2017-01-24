На время проведения ЧМ по футболу и Кубка конфедераций FIFA вводятся усиленные меры безопасности Фото: Олег Яровиков На время проведения ЧМ по футболу и Кубка конфедераций FIFA вводятся усиленные меры безопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Согласно проекту указа Президента России Владимира Путина, касающегося подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на время проведения спортивных мероприятий вводятся усиленные меры безопасности.

Из документа следует, что в субъектах страны, где пройдут соревнования, будет определен перечень контролируемых зон, ограничены полеты летательных аппаратов, включая беспилотники. Россияне, приехавшие временно в период проведения мероприятий в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару и Саранск, должны будут не позднее трех дней со дня прибытия обратиться с заявлением и представить предусмотренные законодательством России документы в территориальные органы МВД для регистрации по месту пребывания или по месту жительства. В эти города запретят въезд автобусов, за исключением тех, кто выполняет регулярные перевозки пассажиров по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, проходящим в границах данных населенных пунктов. Под запрет не попадают автобусы с аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Федеральному агентству по туризму поручено проинформировать туроператоров и турагентов о вводимых ограничениях. Приостановится работа и опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества. Список таких предприятий подготовит Правительство РФ. МВД России обеспечит усиленный режим охраны общественного порядка в местах пребывания спортсменов, на спортивных объектах и на назначенных территориях. Федеральная служба войск нацгвардии организует внеплановые проверки юридических лиц, осуществляющих продажу оружия, боеприпасов (патронов) и спецсредств.

Обсудить проект указа можно на федеральном портале проектов НПА.

Кубок конфедераций FIFA 2017 года пройдет с 1 июня по 12 июля, а чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года — с 25 мая по 25 июля.