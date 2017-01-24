Школьники Башкирии могут принять участие во Всероссийском турнире «Мир вокруг нас» Фото: Олег Яровиков Школьники Башкирии могут принять участие во Всероссийском турнире «Мир вокруг нас» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Центр дистанционных турниров «Град знаний» приглашает школьников Башкортостана принять участие в V Всероссийском турнире «Мир вокруг нас». Он посвящен окружающему миру, географии, искусству, культуре и истории познаний о планете. Задания турнира будут интересны и полезны школьникам с самым разным багажом знаний. В прошлом учебном году в турнире приняли участие более 800 команд из 36 регионов.

В турнире участвуют школьные команды численным составом от трех до шести человек. Игровые материалы подготавливаются отдельно для 2-4, 5-7 и 8-11 классов. При подготовке заданий организаторы основываются на школьной программе, но стараются выходить за ее рамки в область общих знаний, ориентируются во многом на то, чтобы задания были интересны, необычны и увлекательны.

Турнир «Мир вокруг нас» пройдет с 13 февраля по 28 февраля 2017 года. Каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает дату проведения турнира в указанном интервале. Он проходит в формате командной игры. Игровые задания демонстрируются участникам в виде мультимедийной презентации, которая сопровождается комментариями ведущего — педагога учреждения. Проверка ответов также проводится непосредственно на игре. Продолжительность игры составляет около 75 минут.

Проведение турнира координируется сотрудниками «Града знаний» дистанционно. Непосредственно на площадках за проведение игры отвечает координатор, подавший заявку. Чаще всего он же и ведет игру, кроме случаев, когда участников очень много и игра одновременно проводится в нескольких аудиториях.

Все команды одной возрастной группы играют одновременно в одном зале. Максимальное количество игроков в одной команде составляет шесть человек. В турнире игровые материалы различаются для 2-4, 5-7 и 8-11 классов. Итоги отдельно подводятся для каждой возрастной параллели (класса).

Электронную заявку можно подать на сайте «Града знаний», при этом она должна быть оформлена не позднее 17 февраля 2017 года.